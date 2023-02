Individualität durch 3D-Druck

„Es gibt einen Spruch, wonach das 20. Jahrhundert das Jahrhundert des Elektrons war und das 21. Jahrhundert jenes des Photons ist“, sagt Otto. Für den Maschinenbau sieht er im lasergestützten 3D-Druck eine zukunftsweisende Alternative, etwa zu Spritz- beziehungsweise Druckgußverfahren. Denn die Flexibilisierung der Produktion werde weiter gehen, entsprechend der zunehmend geforderten Individualisierung der Produkte. Die Voraussetzungen, um den Siegeszug der Photonik fortzusetzen, sind also gegeben. Dazu braucht es aber auch die entsprechende Ausbildung der Mitarbeiter: So müssen Designer wissen, was mit Lasern alles machbar ist. Die Werker wiederum müssten künftig mit Computern umgehen können. „Es wird weniger Männer fürs Grobe brauchen, aber mehr Leute, die mit flexibler Produktion und deren Problemen umgehen können“, sagt Otto. Übrigens: auch auf Forschungsseite tut sich in Unternehmen und Wissenschaft vieles.

Oberflächenforschung und KI

„Wir sind derzeit ganz massiv im Bereich Oberflächenstrukturen unterwegs“, erzählt der TU-Professor. Dabei gehe es beispielsweise darum, Oberflächen schmutzabweisend zu machen oder Schmierstoffe zu reduzieren. Das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT in Aachen, eines der größten lasertechnischen Institute weltweit, wiederum will als Teil eines deutsch-kanadischen Konsortiums dazu beitragen, Laserauftragsschweißen automatisch zu optimieren und produktiver zu machen. Im Projekt „Artificial Intelligence Enhancement of Process Sensing for Adaptive Laser Additive Manufacturing AI-SLAM“ wird eine Software für Anlagenhersteller entwickelt, mit der Prozesse des Laserauftragsschweißens automatisch ablaufen können. Dafür werden die Geometrien während des Auftragens automatisiert erfasst. Das System erkennt Abweichungen von der vorgegebenen Kontur und regelt Prozessparameter wie beispielsweise die Vorschubgeschwindigkeit nach. Die optimierten Steuerparameter werden dabei mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz ermittelt. Die Software analysiert einen größeren Datenbestand und lernt selbstständig, wie der Prozess iterativ verbessert werden kann. Jüngster Meilenstein in dem auf drei Jahre angelegten Projekt war die Inbetriebnahme der Software-Funktionalität zum Scannen von Bauteilen und zur automatischen Bahnplanung an der Anlage des Fraunhofer ILT.

Laserauftragsschweißen in Hochgeschwindigkeit

Ebenfalls am ILT entwickelt wurde das Extreme Hochgeschwindigkeits-Laserauftragschweißen (EHLA), bei dem Metallpulver per Laser im Luftstrom zur Schmelze gebracht – und auf Metalloberflächen aufgebracht wird. So lassen sich hochbeanspruchte Bauteilbereiche durch gezielten Auftrag von minimal 25 Mikrometer dünnen Schichten gegen Korrosion und Verschleiß immunisieren – mit Geschwindigkeiten von bis zu 500 Meter pro Minute. Dabei gehen auch metallurgisch inkompatible Metalle wie Aluminium und Titan dauerhafte, gegen Hitzeeinwirkung unempfindliche Verbindungen ein. Momentan arbeiten die ILT-ForscherInnen mit PartnerInnen aus Luftfahrt und Maschinenbau daran, das EHLA-Verfahren für die additive Fertigung mit hohen Aufbauraten nutzbar zu machen. „Wir werden in den nächsten Jahren noch viele spannende Entwicklungen und Innovationen sehen“, ist Otto überzeugt.