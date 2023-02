Die Gültigkeit der kommenden Maschinenverordnung vorauszusagen, ist laut Torsten Gast, Leiter des Competence Center Services bei Phoenix Contact, schwer möglich. Die jetzige Maschinenrichtlinie war 16 Jahre gültig und hatte immer den Anspruch, technologieunabhängig zu sein. "Viele sind davon ausgegangen, dass die Maschinenrichtlinie nicht großartig geändert werden muss", erinnert sich der Sicherheitsexperte. Als dann die EU-Kommission mit einem Vorschlag kam, der weit mehr Änderungen vorsah als erwartet, seien alle überrascht gewesen.

"Ich halte es für sinnvoll, wenn die kommende Verordnung mindestens zehn Jahre Bestand hat, um den Maschinenbauern Planungssicherheit zu gewährleisten", so Gast weiter. "Ich sehe auch keine Notwendigkeit, dass man da zeitnah wieder groß etwas verändert". Denn: über den Leitfaden könne die EU-Kommission noch Änderungen in der Sichtweise hineinbringen. Allerdings gibt Gast auch zu bedenken, dass bei der kommenden Verordnung der Prozess vom Entwurf bis zur quasi-Absegnung nur eineinhalb Jahre gedauert hat, was enorm schnell ist. Daher schließt er nicht aus, dass es auch mit einer künftigen Verordnung wieder schneller gehen könnte als gedacht.