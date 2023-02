Der Sondermaschinenbauer und Automatisierer Alpine Metal Tech kletterte im großen FACTORY Maschinenbauer-Ranking eine Stufe höher und erklomm diesmal den 20. Platz. Was auf den ersten Blick wenig spektakulär aussieht, ist doch beachtlich, wenn man sich die Entwicklung der letzten zwei Jahre ansieht. Mit Ausbruch der Pandemie kam 2020 ein Umsatzeinbruch von knapp 16 Prozent einher. Das Kerngeschäft in den Bereichen Steel, Automotive und Aerospace hat im selben Jahr sogar rund 30 Prozent Umsatzeinbruch in der gesamten MONTANA AEROSPACE Gruppe erlitten, der der Maschinenbauer angehört. Doch nun sieht die Welt vorerst wieder ganz anders aus.

Zwei Firmenübernahmen

In nur einem Jahr konnte das Unternehmen den Abwärtstrend nicht nur stoppen, sondern ins komplette Gegenteil verkehren – und seinen Umsatz im Vergleich zum Krisenjahr um 62 Prozent steigern. Der Grund dafür liegt hauptsächlich in zwei Aquisitionen bei. Mitte 2020 übernahm Alpine Metal Tech die italienische Firma IMT Intermato, einen Hersteller von automatisierten Bohr-, Schleif- und Drehmaschinen für Leichtmetallräder von etwa Autos und Motorrädern. Im Mai 2021 erfolgte die vollständige Integration der niederösterreichischen IH TECH Sondermaschinenbau und Instandhaltung GmbH. Offenbar eine gute Entscheidung, denn: „2021 ist das Automotive Business wieder angesprungen und die getätigten Akquisitionen haben sich sehr positiv entwickelt“, wie es von Firmenseite heißt. Trotz dieser positiven Entwicklung lässt die Firmensprecherin Martina Praxmarer keine Euphorie aufkommen. „Der Bereich Aerospace ist immer noch deutlich hinter Plan und der Markt in China sehr volatil. Die Nachwehen der Corona Krise – speziell in Form der Lieferkettenproblematik – haben uns bereits 2021 daran gehindert, ein noch besseres Ergebnis zu erzielen und werden uns 2022 noch weiter bremsen“, erklärt sie auf Nachfrage von FACTORY.

