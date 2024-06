"Bei all unseren Entwicklungen steht stets der Kundennutzen im Mittelpunkt“, betont Silke Kastner. "Daher haben wir schon früh auf den Einsatz von Akku-Technologie gesetzt, um die Anwender unserer Geräte unabhängig vom Stromnetz machen. Zunächst verbauten wir Nickel-Cadmium-Akkus, dann Lithium-Ionen-Speicher, die eine doppelt so lange Laufzeit bieten und um 40 Prozent leichter sind.“ Hier waren es wiederum Blechscheren, die 2008 eine Vorreiterrolle einnahmen: die Akku-Schlitzschere TruTool C 250-Li sowie die Akku-Schere TruTool S 250-Li.

Inzwischen gibt es zahlreiche Trumpf Werkzeuge als Akkumaschine. Neben Scheren sind das vor allem Nibbler und Fügepressen. Wie fortschrittlich TRUMPF dabei agiert, zeigt sich an der aktuellen verwendeten Akku-Technik. "Als führender Hersteller von handgeführten Blechwerkzeugen sind wir seit 2021 Teil der herstellerübergreifenden Akku-Plattform CAS“, erklärt Kastner. „Denn aus unserer Sicht gibt es keine Alternative zu einheitlichen Akku-Plattformen. In CAS sind aktuell mehr als 40 Hersteller vereint, die insgesamt mehr als 400 Maschinen mit gleicher Akkuschnittstelle anbieten.“ Trumpf nutzt für seine Geräte je nach Anwendungsbereich die CAS 12V- und 18V-LiHD Akkus mit 4.0 Ah. Die LiHD-Technologie gilt als weltweit führend. Denn sie steht für ein Mehr an Leistung, Lebensdauer und Laufzeit.