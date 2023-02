Investitionen in Europa und Tirol

Zuletzt hatte der Schweizer Konzern mehrmals im Tiroler Unterland mit 75 Mio. in den Bau neuer Anlagen investiert. Erst Mitte Mai waren am Tiroler Standort zwei neue Anlagen zur Entwicklung und Produktion biopharmazeutischer Arzneimittel eröffnet worden. Rund 300 Mio. Euro wurden investiert und 180 Arbeitsplätze geschaffen. 2020 hat es politische Diskussionen um den Standort gegeben, man wollte verhindern, dass Novartis die einzige Penicillinproduktion in Österreich und Europa nach Asien verlagert. Das Land Tirol unterstützte den Konzern dafür mit 50 Mio. Euro.



(Lesen Sie dazu auch: Novartis öffnet Tiroler Standort für Life-Science-Firmen)



Insgesamt investiert Novartis an drei Standorten in Europa in den kommenden Jahren rund 300 Mio. Euro in die Entwicklung moderner Biopharmazeutika. Neben Schaftenau seien weitere Investitionsschwerpunkte auch am Novartis Campus in Basel (Schweiz) und in Mengeš (Slowenien) geplant.

Börsengang kostet Arbeitsplätze

Zudem war bekannt geworden, dass Novartis seine Generika-Sparte Sandoz abspalten und an die Börse bringen will. Der Konzern stellt derzeit seine Hauptsparte -Innovative Medicines - neu auf und richtet sie stärker auf den US-Markt aus. Der Umbau soll 8.000 Stellen oder rund 7 Prozent der Belegschaft den Job kosten. In Tirol sind momentan 4.500 Menschen beschäftigt.

Weitere interessante Artikel:

Wie man CO₂ durch nachhaltiges Engineering reduziert

Produktion drosseln? Österreichs Industriebetriebe in der Zwickmühle