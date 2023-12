Der UR30 wurde für vielseitige Anwendungen entwickelt, insbesondere eignet er sich für Maschinenbeschickung, Palettieren und Schraubarbeiten mit hohem Drehmoment.

Das hervorstechendste Merkmal des Cobots ist seine Traglast von 30kg, die der Maschinenbeschickung völlig neue Möglichkeiten eröffnen soll. Der Roboterarm kann mehrere Teile gleichzeitig handhaben und verschiedene Aufgaben in einem Durchgang erledigen. Dies maximiert die Produktivität und minimiert Umrüstzeiten. Der UR30 eignet sich hervorragend für das Palettieren schwerer Lasten in nahezu allen Branchen. Zudem bringt er Flexibilität in die Produktion: Sein platzsparendes Design ermöglicht die Integration in fast jeden Arbeitsbereich. Er selbst wiegt nur 63,5 kg, wodurch er sich leicht zwischen verschiedenen Arbeitszellen bewegen lässt. In der Automatisierung von Schraubarbeiten mit hohem Drehmoment zeigt der UR30 eine weitere Stärke. Die "Steady Mode"-Funktion gewährleistet konstante und gleichmäßige Schraubarbeiten. Insbesondere in der Automobilindustrie wird dies als großer Vorteil wahrgenommen, da der Cobot zuverlässige Ergebnisse liefert.



"Dieser Cobot ist ein weiterer Schritt auf dem Weg von UR, die Grenzen dessen, was in der Welt der Automatisierung möglich ist, zu verschieben", wird Kim Povlsen, Präsident von Universal Robots, in einer Aussendung des Unternehmens zitiert.



>> Immer up to date mit der Branche sein? Hier geht’s zum Factory-Newsletter!