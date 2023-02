Gründe für die Übernahme

Das türkische Produktionsunternehmen im Bereich von Trenn- und Schruppscheiben, Schleifwerkzeugen für diverse Anwendungen sowie Schleifbändern mit Sitz in Istanbul ist mit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gut im europäischen und türkischen Markt, sowie in dessen Nachbarländern, verankert. Das Unternehmen wurde vor rund 50 Jahren vom Gründer und Namensgeber Ilhan Egeli gegründet. Das Unternehmen hat sich in den Jahren sehr positiv entwickelt und genießt bei seinen Kunden einen guten Ruf. Im heftig umkämpften Markt für Schleifmittel ist die Übernahme gerade in Krisenzeiten eine bedeutende Investition in die Zukunft: “Wir freuen uns, die Mehrheit an einem strategisch wichtigen Schleifmittelhersteller übernehmen zu können. Der Standort verfügt über eine exzellente Infrastruktur, die EGELI EGESAN GRUPPE bringt für Tyrolit Marktzugang in neuen zusätzlichen geografischen Regionen. In Kombination mit der Tyrolit-Technologie, -Know-How und -Innovationskraft, bin ich davon überzeugt, dass wir mit unseren neuen Kunden im Nahen Osten rasch eine WIN-WIN-Situation herstellen werden. Unser Ziel ist es, stets den Kundennutzen zu maximieren”, erläutert Thomas Friess.

