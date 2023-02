Mayr-Melnhof mit Hauptsitz in Österreich produziert an 74 Standorten auf 3 Kontinenten Verpackungsmaterial und Karton aus Papier. Noch im Juni klagte der damalige Vorstand im Bereich MM Packaging, Andreas Blaschke, über die aktuellen Herausforderungen in seiner Branche: "Allen voran belasten die Rohstoffknappheit und die Preisexplosionen bei der Energie unsere Branche enorm". Zur Einordnung: der Anteil der Energiekosten an den Produktionskosten in der Propak-Industrie hat sich in den letzten zwei Jahren verdreifacht. Zwar sei der Energiebedarf in der Papierverarbeitung geringer als in der Papier erzeugenden Industrie. Da die Kartonindustrie auf das Vormaterial angewiesen, bestehe dennoch eine indirekte Abhängigkeit.

Nun hat das Unternehmen aber positive Zahlen zu verkünden. Die konsolidierten Umsatzerlöse im Vergleich zur Vorjahresperiode um fast 64 Prozent auf 3,45 Mrd. Euro gestiegen. Der Periodenüberschuss wuchs sogar um gut 145 Prozent auf 315,2 Mio. Euro.



