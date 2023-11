Zeller+Gmelin wurde 1866 in Eislingen gegründet. Das Unternehmen beliefert Kund:innen aus der Industrie, aus dem Bereich Fahrzeuge und Maschinen mit Schmierstoffen, Druckfarben und Chemieprodukten. Mit weltweit rund 1000 Mitarbeiter:innen und 16 Tochtergesellschaften bedient Zeller+Gmelin Kund:innen in 80 Ländern. Neben dem Hauptsitz in Eislingen unterhält das Unternehmen Produktionsstandorte in den USA, China und Großbritannien.



Zudem arbeitet Zeller+Gmelin seit Jahren erfolgreich an der Reduzierung seines ökologischen Fußabdrucks. Seit Januar 2020 trägt das Unternehmen den Titel des „klimaneutralen Standorts“.