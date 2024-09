Das Roboterführungssystem PALLOC von Sick macht die Automatisierung von Depalettierungsaufgaben deutlich einfacher. Im Handumdrehen lokalisiert es kubische Körper unterschiedlicher Größe und Form. Die vorkalibrierte 3D-Farbkamera liefert bis zu 30 Vollbilder pro Sekunde und das bei einer Auflösung, die im Submillimeterbereich liegt.

Dank der ausgezeichneten Farb-/3D-Bilder werden die einzelnen Kartons und Schichten genau gemessen und erkannt, auch wenn diese besonders eng gestapelt sind. Zudem ist in der Kamera ein von einem neuronalen Netz unterstützter, bereits vortrainierter Deep-Learning-Algorithmus installiert. Der hilft dabei, Kartons in diversen Variationen zu erkennen. Ist das geschehen, meldet PALLOC die exakten Positionskoordinaten der Kartons an den Roboter, so dass dieser sie einzeln oder in einer konfigurierbaren Kommissionierreihenfolge aufnehmen kann. Rasche Inbetriebnahme: Für viele Marken stehen Robotersoftware-Schnittstellenpakete zur Verfügung. Das bedeutet „Plug & Play“ und eine einfache Integration sogar für Nicht-Robotikspezialisten. Damit sorgt PALLOC für Tempo bei der Automatsierung des Logistikprozesses und für eine hohe Kommissioniergeschwindigkeit – ganz ohne lange programmieren zu müssen und ohne externen Industrie-PC (IPC).