Mit lediglich 5,3 Kilogramm ist der 1.700 Watt starke TKF 700 leicht und universell einsetzbar. Er lässt sich an geraden Blechen mit einer Materialstärke von ein bis 20 Millimetern ebenso verwenden wie an Innenausschnitten ab 90 Millimeter und kurvenförmigen Außenkonturen ab 40 Millimeter. Auch an Rohren ab einem Innendurchmesser von 80 Millimeter sind damit einfach Kanten zu erzeugen. Dank des geringen Gewichts kann das Werkzeug nicht nurvertikal und horizontal gut geführt werden. Selbst in Überkopflage zu arbeiten (häufig bei Rohren), ist kein Problem. Eine Schnellarretierung hilft dem Anwender des Schweißkantenformers zudem, in Sekundenschnelle die gewünschte Schneidrichtung zu ändern.

Das TruTool TKF 1500 ist mit einem 2600-Watt- Motor ausgerüstet. Es bringt zwar 16,5 Kilogramm auf die Waage, ist aber dennoch gut zu handhaben – an geraden Blechen ebenso wie an T-, Doppel-T-Trägern und Rohren. Die Blechdicke darf zwischen vier und 160 Millimeter betragen. Ein ergonomischer Griff sorgt zudem für eine hohe Bedienerfreundlichkeit.