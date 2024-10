Begonnen hat die intensivierte Zusammenarbeit mit Schulungen zu AutoForm Forming, die auf die Erstellung von Class-A-Flächen ausgerichtet waren. Bei einem Grauzonenteil, an dem geschult wurde, musste denn auch keine einzige Schleife gefahren werden: 97 % aller Messpunkte waren sofort in Ordnung. Im Anschluss wurde mit einem Radhaus für Mercedes-Benz gleich ein erstes Projekt umgesetzt und die Kompensation Schritt für Schritt gemeinsam aufgebaut. Beim Radeinbau gab es dann zunächst eine Abweichung zwischen Simulation und Praxis. In mehreren Runden wurde zusammen nach der Ursache geforscht, woher diese Abweichung stammt. Auch Fragen zur Auswertung am Bauteil sind geklärt worden. Schließlich war die Lösung gefunden und das Bauteil konnte produziert werden. Die Schulung, der Service und die Anwendung liefen sehr gut ab – mittlerweile wird ohne AutoForm-Compensator kein Teil mehr in Schwarzenberg gefertigt.



Der AutoForm-Compensator ordnet sich ein in eine Reihe von AutoForm-Tools, die Wesoba heute prozessbegleitend einsetzt. Zuerst wird dabei das Design eines Bauteils – mitunter schon vor Angebotslegung – auf Herstellbarkeit geprüft. Nach Rücksprache mit dem Kunden erfolgt anschließend die Simulation der Methode in AutoForm. Steht diese, wird das Werkzeug konstruiert und erstmals kompensiert, um etwaige Probleme der Herstellbarkeit herauszuarbeiten. Sind die Bauteile im Guss – ist das Werkzeug fertig – startet eine weitere Kompensation. Im nächsten Schritt liegt dann ein fertiges Ziehteil vor, von dem die Experten die Flächen scannen. Um diese Flächen zu bewerten, wird erneut der AutoForm-Compensator genutzt. Schließlich werden die Fräsflächen für die Beschneidwerkzeuge umgesetzt. Auf diese Art erfolgen prozessbegleitend immer wieder Vergleiche von Simulation und Werkzeug – bis das erste Teil vorliegt.