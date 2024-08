Konkret will Robau von der Rosenbauer Beteiligungsverwaltung GmbH (BVG), die derzeit noch 51 Prozent an Rosenbauer hält, einen Anteil von 25,15 Prozent erwerben, teilte das Konsortium am Donnerstag mit. Im Juni hatte sich Robau zudem verpflichtet, im Rahmen einer Kapitalerhöhung 3,4 Millionen neue Aktien zum Preis von 35 Euro je Aktie zu erwerben.



"Durch diese beiden Transaktionen erwirbt Robau die Aktienmehrheit und damit eine kontrollierende Beteiligung von 50,1 Prozent an Rosenbauer", schreibt das Konsortium am Donnerstag. Die BVG halte dann nur noch 17,23 Prozent an Rosenbauer, der Streubesitz betrage 32,67 Prozent. Sowohl die Kapitalerhöhung als auch der Kauf des Aktienpakets müssen noch von den Behörden genehmigt werden.

Lesetipp: Pierer, Mateschitz und RLB OÖ steigen bei Rosenbauer ein

Mit einer Genehmigung wird frühestens im vierten Quartal 2024 gerechnet. Sollten beide Transaktionen genehmigt werden, würde ein Pflichtangebot ausgelöst, d.h. das Konsortium müsste ein Angebot für alle verbleibenden Aktien, die nicht von Robau gehalten werden, unterbreiten. Der voraussichtliche Angebotspreis würde in diesem Fall 35,00 Euro je Rosenbauer-Aktie betragen, heißt es in der Aussendung.