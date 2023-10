Ausbildungsmaschinen müssen nicht immer neu sein. Durch ein Retrofit bei vorhandenen Maschinen können ausbildende Betriebe Ressourcen und auch Geld sparen. Das weiß auch Robert Schmid, Geschäftsführer der bayrischen FPS Werkzeugmaschinen GmbH. Die Firma übernimmt – neben der Entwicklung, Projektierung und dem Vertrieb von manuellen und CNC-gesteuerten Fräsmaschinen – auch Serviceleistungen und bietet Retrofit-Dienstleistungen an. „Wir sind mit unseren Maschinen und Dienstleistungen nicht nur Partner von Fertigungsabteilungen“, erklärt Schmid, „wir sind auch häufig im Bereich Ausbildung tätig.“

Als typisches Beispiel erwähnt er den Auftrag eines Kunden aus der Landtechnik, dessen Produkte Hightech-Maschinen sind – Traktoren, Mähdrescher, Erntemaschinen und viele mehr. Für deren Produktion bildet das Unternehmen zahlreiche Facharbeiter aus und investiert regelmäßig in moderne Maschinen für die Lehrwerkstatt. Da in der Produktion des Unternehmens primär Bearbeitungszentren mit Highend-CNC von Siemens zum Einsatz kommen, lernen die angehenden Industriemechanikerinnen, Mechatroniker und Konstruktionsmechanikerinnen den Umgang mit diesen Steuerungen bereits in der Ausbildung – auf Universalfräsmaschinen von FPS, die mit den gleichen CNC ausgestattet sind.



Wilhelm Buchholz, Vertriebsingenieur bei FPS erinnert sich gerne an den Auftrag, den er 2018 bekam: „Der Ausbildungsleiter und seine Kollegen kamen auf uns zu, um unsere Maschinen mit denen anderer Hersteller zu vergleichen. Sie kamen zu dem Schluss, dass es am nachhaltigsten und besten wäre, eine vorhandene Fräsmaschine des Typs FP3-NC von uns generalüberholen und mit der High-end-CNC von Siemens ausstatten zu lassen. Durch dieses Retrofit verbesserte sich sein finanzieller Spielraum derart, dass er ergänzend dazu eine ebenfalls generalüberholte FP42-NC mit gleicher Steuerung sowie eine FP4MK Aktiv Digital anschaffen konnte.“

