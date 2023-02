Der Reinigung von Wärmetauschern hat sich das in Wien ansässige Unternehmen AC Rädler. Gegründet wurde es 2005 von Sigrun Rädler, die heute die Alleineigentümerin ist. Damit führte sie die Idee ihres Vaters weiter, der Mitte der 70er Jahre ein Reinigungsgerät entwickelt hatte, das die Lebensdauer von Wärmeüberträgern verlängern sollte. So entstand der RTC (Rädler Tube Cleaning), ein mobiles, sicheres, umweltschonendes und effizient arbeitendes Reinigungsgerät, das vor Ort in der Anlage eingesetzt werden kann.