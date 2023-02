Rohde & Schwarz stellt z.B. Produkte wie elektromechanische Baugruppen und Systemanwendungen, Sendeanlagen, Körperscanner, Funk-Kommunikationssysteme, Antennen, Hohlleiter und Brillenanpassungssysteme her. Für diese werden beispielsweise mikromechanische Präzisionsteile, Gehäuse, Leiterplatten und elektronische Baugruppen gefertigt. Dies in anpassbaren Standard- und individuellen Sonder-Ausführungen, was in der Praxis der Fertigung täglich eine sehr hohe Varianten-, Stückzahl- und Lieferflexibilität abverlangt. Vor allem trifft dies auf die zerspanende Bearbeitung von mechanischen Präzisionsbauteilen zu, für die der Unternehmensteil CAM spanabhebend zuständig ist.



Rohde & Schwarz startete nun ein umfassendes Technologie- und Investitionsprojekt. Dies in Gestalt eines flexiblen Fertigungszentrums für die 4- und 5-Achsen-Komplett-/ Simultanbearbeitung, bestehend aus vier 5-Achsen-CNC-Horizontal-Bearbeitungszentren, einem robotergestützten Paletten-Magazin- und Handlingsystem mit 70 Plätzen, einem Leitrechner und schließlich der Werkstück-Spanntechnik von Gressler.

Das Projekt: Realisierung eines FFS „auf die grüne Weise“

Georg Kauschinger, Leiter Horizontalbearbeitung spanabhebend, und Paul Hauner, Systembetreuer CAD/CAM-Programmierung spanabhebend, beide Rohde & Schwarz, organisierten eine umfangreche Evaluation, die in der Beschaffung der Maschinen, des Paletten-Magazin- und Handling-Systems sowie des Leitrechners samt Software mündete. Des Weiteren waren schließlich auch die Kriterien für die Beschaffung der Werkstück-Spanntechnik benannt, wobei sich das Konzept zunächst auf jeweils separate Spannsysteme für die OP10 und für die OP20 fokussierte. In dieser Phase erhielt der Schweizer Spezialist für Werkstück-Spanntechnik und Automation, die Gressel AG, die Chance, sein Spanntechnik-Baukastensystem vorzustellen und konnte mit seinem Programm C2-Basisspanner überzeugen.



Dazu führte Paul Hauner aus: „Der Mix aus hochgenauen Zentrischspannern C2 und exakt dazu passenden Festbackenspannern S2 kam uns wie gerufen, weil wir jetzt die Möglichkeit hatten, die gesamte Werkstückspannung aus einer Hand zu erhalten. Dies ersparte uns einerseits den Aufwand, nach kompatiblen Spanntechnik-Komponenten zu suchen. Andererseits zeigte sich Gressel auch sehr flexibel unsere Sonderwünsche betreffend. Als Beispiele wären die Nutzung unserer hauseigenen Basis-Pyramiden für Mehrfachspannungen und optimale Zugänglichkeit zur 4-/5-Achsen-Bearbeitung, oder auch die Verwendung von speziell auf unsere Bedürfnisse abgestimmten Grundbacken zu nennen. Außerdem erhielten alle Spannsystemantriebe einheitlich dieselbe Schlüsselweite, um für die angedachte spätere Automatisierung der Spannvorgänge gerüstet zu sein.“



Die hohen Anforderungen, hinsichtlich Rüstungs-, Anwendungs- und Nutzungs-Flexibilität der Werkstück-Spanntechnik, ergaben sich nicht zuletzt aus den Sachzwängen der 4- und 5-achsigen Komplett-/ Simultanbearbeitung aus dem Vollen von zumeist quaderförmigen Werkstücken aus Alublöcken. Diese besitzen Dimensionen in Kantenlängen ab 15 und bis 20 x 100 Millimetern und sogar bis 400 oder 500 Millimetern. Die als Einzelteile oder in Kleinserien bis 50 Stück pro Charge zu fertigenden Bauteile weisen Maschinen-Laufzeiten von zehn Minuten bis 16 Stunden auf. Jetzt sind die nach wie vor auf einer Palette befindlichen Spannlagen 1 und 2 mittels Zentrischspannern C2 und Festbackenspannern S2 komplett getrennt, was sich in der praktischen Vor- und Fertigbearbeitung als vorteilhaft hinsichtlich Zugänglichkeit und Präzision erweist.