Man habe insgesamt recht gut mit den Bedingungen umgehen können: "Wir haben das Jahr, in das wir mit bescheidenen Erwartungshaltungen gegangen sind, eigentlich erfolgreich gemeistert." Die Investitionslaune war jedenfalls ungebrochen: "Wir haben rund 300 Mio. in Infrastruktur und Innovationen investiert." Im Vergleich zum Vorjahr verzeichne man ein um 17 Prozent höheres Investitions- und Innovationsvolumen. Zudem setze das Unternehmen zunehmend auf Produkte mit "höherer Wertschöpfung". Auch an der wirtschaftlichen Widerstandsfähigkeit von Plansee habe man gearbeitet: "Die Eigenkapitalquote stieg von 50 Prozent im Vorjahr auf 57 Prozent." Leicht gesunken ist hingegen der weltweite Mitarbeiterstand: Von 11.445 im Wirtschaftsjahr 2022/2023 auf nunmehr 11.208 Beschäftigte.



Wex blickte trotz dieser "Warm-Kalt-Situation" vorsichtig positiv in die Zukunft. "Wir haben beispielsweise Werke in Bulgarien und Indien erweitert und können damit auf lange Sicht konkurrenzfähig bleiben". Auch glaube er fest daran, dass die Inflation, obwohl sie immer noch "da ist und wohl auch bleiben wird", weiter zurückgehen werde. "Auch eine leichte Erholung der Konjunktur ist mit Ende 2024 bereits in Sicht", so Wex.



Bleiben werden laut dem Plansee-Vorstandsvorsitzenden auch die "geopolitischen Konflikte" und damit verbundenen Unsicherheiten. Auch hinter der oftmals prognostizierten "Erholung von China" stehe ein großes Fragezeichen: "Es gibt zwar Anzeichen dafür, aber keine Gewissheit." Sorge mache ihm auch die "sinkende Wettbewerbsfähigkeit" in Europa und vornehmlich in Österreich: "Die Entwicklung der Löhne und Gehälter ist in dieser Hinsicht ein Problem." Zudem sinke insgesamt die Produktivität, bemängelte Wex.