„Die neue Software überzeugt vor allem durch ihre Benutzerfreundlichkeit und übersichtliche Struktur“, betont Bachschweller. Ein zentrales Ziel war die Verbesserung der Ersatzteilverfügbarkeit sowie die Unterstützung verschiedener Instandhaltungsstrategien wie prädiktiver, präventiver und korrektiver Instandhaltung. "Mit isproNG werden wir Schwachstellen schneller erkennen und den Planungsgrad deutlich erhöhen", so Bachschweller.



Vor der Einführung von isproNG erfolgte die Zuweisung von Instandhaltungsaufträgen manuell, was zeitaufwändig war und häufig zu Verzögerungen führte. Dank der neuen Software können Aufträge nun personalisiert oder über den Arbeitsverbund zugeteilt werden. Die Mitarbeitenden erhalten Push-Benachrichtigungen auf ihre mobilen Geräte und können bei freien Kapazitäten selbstständig Aufgaben übernehmen. Zudem stellt die App alle Informationen mobil zur Verfügung, was die Such- und Wegezeiten erheblich reduziert. Auto-ID-Technologien wie NFC und QR-Codes verringern den manuellen Aufwand weiter, erleichtern die sofortige Dokumentation von Instandhaltungsaufträgen und erhöhen deren Qualität, betont Hofbauer.