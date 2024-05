Als Wachstumsfeld identifiziert die Studie etwa den Automobilbereich. Der Wandel hin zur Elektromobilität steigert die Nachfrage nach Chips. Während ein Verbrennermotor etwa 1.500 Chips verbaut hat, benötigen Elektroautos rund 3.000 Chips, sagt ASCII-Leiter Peter Klimek. Somit ergebe sich durch die Transformation der Mobilität auch ein großes Potenzial für heimische Chipzulieferer. Als Stärke der österreichischen Halbleiterindustrie nennt die Studie etwa die Equipment- und Ausrüstungsherstellung für die Halbleiterproduktion. Stark sei die Branche auch bei der Erzeugung von Vor- und Zwischenprodukten. Darunter fallen etwa Anlagen für die Halbleiterproduktion, Smartcards oder Mikroskope.

Österreich mischt bereits kräftig in der Halbleiterindustrie mit. Derzeit gibt es in der Branche in Österreich rund 280 Firmen. Dort arbeiten gut 72.000 Menschen. "Gemessen an der Größe des Landes sind Österreichs Unternehmen Nummer 1 beim Beitrag zu Wertschöpfung, Beschäftigung und bei Investitionen in Forschung und Entwicklung", sagte ASCII-Beirätin und Infineon Austria-Chefin Sabine Herlitschka mit Verweis auf eine Studie des Fachverbands der Elektro- und Elektronikindustrie. "In absoluten Zahlen liegen wir unter den Top 3 bzw. 4 in Europa."