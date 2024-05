Arbeitsminister Martin Kocher sagte unter anderem, dass Österreich für seine Forschungsförderung bekannt sei. Die Forschungsquote werde laut Statistik Austria im Jahr 2024 bei 3,34 Prozent liegen, damit sei man die Nummer drei in Europa. Ziel sei es, die Nummer eins zu werden. Österreich habe als eines der ersten Länder den ECA umgesetzt, die Halbleitertechnologie sei ein Schlüsselsektor. Österreich sei die Nummer eins in Europa, was die Gesamtwertschöpfung in der Halbleiterproduktion betrifft.



Das europäische Chip-Gesetz soll die Wettbewerbsfähigkeit und Resilienz Europas im Bereich der Halbleitertechnologien und -anwendungen stärken und damit zur Umsetzung des digitalen und ökologischen Wandels beitragen. Gleichzeitig soll die technologische Führungsrolle Europas in diesem Bereich ausgebaut werden. Nach der Annahme durch das Parlament und den Rat wird die Verordnung am 21. September 2023 in Kraft treten.