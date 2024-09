30 Fräs- und zehn Drehmaschinen sind im Einsatz – in den Produktionshallen der Biersack-Gruppe brummt, surrt und klackt es an vielen Stellen leise vor sich hin. Der Lohnfertiger hat sich auf Lösungen für die Industriezweige Luftfahrt, Halbleiter und Medizintechnik spezialisiert. Die durchschnittliche Losgröße liegt bei 20, High-Mix Low-Volume (HMLV) Manufacturing zeichnet das Unternehmen aus. „Dabei verstehen wir uns als Partner für komplette Baugruppen“, erklärt Michael Biersack. Er leitet als technischer Geschäftsführer in dritter Generation das Familienunternehmen zusammen mit seinem Cousin, der den kaufmännischen Part übernommen hat.

"Unser Ziel ist es, mehr als nur ein Fräs- oder Drehteil herzustellen“, verdeutlicht der Enkel des Unternehmensgründers. Ein typisches Produkt ist zum Beispiel eine Bodenbaugruppe im Frachtladesystem für AIRBUS. Damit lassen sich Container automatisiert in den Rumpf des Flugzeugs bringen und festzurren. „Wir fertigen das komplette mechanische System – von der kleinen Sonderschraube bis hin zu vier Meter langen Frästeilen“, beschreibt der Geschäftsführer die notwendige Produktionstiefe und den Mix an Werkstücken exemplarisch an dieser Baugruppe.