Die 4 neuen Industriesauger

Der Industriesauger CTS40 MC LP Z22 EXA 5PP ist mit seinem wartungsfreien vier Kilowatt Seitenkanalverdichter sowie kompakten Maßen gut für den störungsfreien Dauerbetrieb in kleinen Räumlichkeiten geeignet. Die Maschine erreicht eine Luftförderung von bis zu 117 Litern pro Sekunde und einen Unterdruck von 23 Kilopascal. Mit der Zulassung für die Staubklassen L, M und H kann der CTS40 jederzeit als Sicherheitssauger eingesetzt und zudem in der ATEX-Zone 22 verwendet werden.



In Bezug auf Sicherheit, Hygiene und Leistungsfähigkeit erfüllt der Industriesauger VHW421 HC XXX 5PP höchste Standards. Die GMP-konforme Maschine ist durch ihre modulare Bauweise leicht zu reinigen und zu desinfizieren. Das Verschlusssystem für Deckel und Behälter vereinfacht das Entleeren. Die PullClean-Technologie ermöglicht eine effiziente Abreinigung der Klasse-M-Patronenfilteranlage im laufenden Betrieb. Die Aufnahmeleistung des Saugers beträgt 2,2 Kilowatt, der Behälter fasst 48 Liter. Für besonders hohe Arbeitssicherheit ist er für die Staubklasse H zugelassen und hält somit 99,995 Prozent der Stäube mit AGW Werten <0,1mg/m³ sowie krebserregende Stäube und Stäube mit Krankheitserregern zurück.

Speziell für den Einsatz in Reinraum-Umgebungen entwickelt, spielt der GMP-konforme Industriesauger VHS110 CR seine Stärken besonders in der Pharmazeutik, Nahrungsmittel-, Biomedizin- und Halbleiterindustrie aus. Die kompakte Bauweise und der Edelstahlkorpus machen die Wechselstrom-Maschine wendig und robust – also gut geeignet für mobile Einsätze im industriellen Umfeld. Der 37 Liter fassende Edelstahlbehälter nimmt nasse, trockene oder ätzende Substanzen auf, ist relativ einfach zu reinigen und für die Sterilisation im Autoklav geeignet. Für die Filtration verfügt die Maschine über einen antistatischen M-Klasse Sternfilter, sowie einen HEPA 14 Filter für sehr feine Stäube. Optional ist ein ULPA 15 Upstream-Filter erhältlich. Für eine konstant hohe Leistungsaufnahme sorgt zudem das Filterabreinigungssystem „PullClean", das die gesamte Filteranlage im laufenden Betrieb reinigen kann, so Nilfisk.

Das Einsatzgebiet des Industriesaugers R305X ist die Aufnahme von Zuschnitt- und Verpackungsresten wie Papier und Plastik. Mit einer Aufnahmeleistung von 2,2 Kilowatt, sowie einer Luftförderung von 5.100 Litern pro Minute bei einem Unterdruck von 32 Kilopascal saugt der R305X die Schnittreste ab und befördert sie in den Filtersack des 150-Liter-Edelstahlbehälters.

