Neue mobile iX4.0 App

Bereits seit Jahren entwickelt sich die cloudbasierte INDEX Plattform iXworld in rasantem Tempo. Ihr zentrales Element, die INDEX IoT-Plattform iX4.0, bietet zahlreiche iX4.0-Apps, die eine digitale Unterstützung für die gesamte Prozesskette zur Verfügung stellen – anwendungs- und effizienzorientiert.



Ganz neu ist die iX4.0 App iXmobile für iPhone und Android, die für iXworld-NutzerInnen über den Google Play Store oder den Apple App Store zu installieren ist. Hier können dann einfach die Maschinen hinzugefügt werden und jederzeit der aktuellen Produktionsstatus eingesehen werden. Der Kunde erhält dann Benachrichtigungen beim Stopp der Produktion oder sich andeutenden Problemen. Dadurch lassen sich kostenintensive Stillstände insbesondere im bedienerarmen oder bedienerfreien Betrieb schnell erkennen und verhindern.

Das Beschaffungsportal iXshop ermöglicht den einfachen Kauf von Werkzeughaltern, Zubehör, Spannmitteln, Ersatzteilen und vielem mehr. Mit dem Serviceportal iXservices lassen sich unter anderem Maschinen verwalten – inklusive Störungs-, Reparatur- sowie Wartungs- und Pflegemanagement. Rede und Antwort stehen die INDEX Spezialist*innen hier speziell zu den Themen Refit und Virtuelle Maschine.

Meet-the-experts

Wertvolle Informationen bekommen die MessebesucherInnen auch von den INDEX Branchen-ExpertInnen. Der Meet-the-experts-Counter lädt dazu ein, Aufgabenstellungen und Bearbeitungslösungen für Medical, Aerospace und E-Mobility zu diskutieren. INDEX wird auf der AMB auch sein Partnerunternehmen One Click Metal vorstellen. One Click Metal ist ein Anbieter Additiver Fertigungsanwendungen, an dem das Esslinger Unternehmen seit März 2021 Mehrheitsgesellschafter ist. Das Unternehmen entwickelt mit rund 20 MitarbeiterInnen ganzheitliche Anwendungen im Bereich des 3D-Metalldrucks für kleine und mittlere Bauteilgrößen.

Weitere spannende Artikel:

3D-Druck als Problemlöser für gestörte Lieferketten?

Das wird die AMB 2022 - Digitalisierung in der Metallbearbeitung