Für die Entwicklung und Auslegung von Brennstoffzellen- und Elektrolyseur-Systemen ist es entscheidend, die Komponenten umfassend mechanisch zu charakterisieren. Bei der Prüfung stehen folgende Komponenten im Fokus: Polymer-Elektrolyt-Membran (PEM), Gasdiffusionslagen (GDL) sowie Bipolarplatten und Dichtungen. Das Prüfsystem von ZwickRoell, genannt Multifunctional Cell Component Analyzer (MCCA), die Verformungseigenschaften (Thickness Under Compression – TUC), elektrische Leitfähigkeit (Resistance Under Compression – RUC) sowie die Luftdurchlässigkeit (Permeability Under Compression – PUC) unter variablen Drücken und Temperaturen präzise messen. Dies ermöglicht eine umfassende Charakterisierung in nur einem Prüfdurchgang, wodurch Zeit gespart und die Genauigkeit der Ergebnisse erhöht wird.



Basierend auf der AllroundLine Prüfmaschine und unterstützt durch die testXpert III Software, bietet der MCCA Kosteneinsparungen, Planungssicherheit und transparente, wiederholbare Ergebnisse. Dabei soll das 3-in-1 System die Anschaffungs- und Prüfkosten für die Prüfung von Brennstoffzellen- und Elektrolyseur-Komponenten senken.



