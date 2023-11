Mit einem neuen Prüfsystem der Tenta Vision GmbH sollen Material- und Bauteilprüfungen so einfach wie möglich werden. Das Herzstück davon ist das patentierte optisch-interferometrische Messgerät. Das "Gehirn" stellt eine intelligente Automationssoftware dar. Komplettiert wird das Prüfsystem durch einen Rechner, eine Anregungs- und eine Steuerungseinheit. Neuerdings ist das Produkt auch mit einem Laser-Kamera Sensor in drei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Mögliche Anwendungsbereiche reichen vom Automobilbau über die Luft- und Raumfahrt in die Energiespeichertechnik und viele weitere Branchen.

Das Prüfsystem im Detail

Kassow Robots, das seit 2022 mehrheitlich von Bosch Rexroth übernommen wurde, liefert dafür den 7-Achsen-Leichtbauroboter, der das Messgerät an die gewünschte Position bewegt. Das robuste Untergestell kommt vom Systemanbieter PTS. Es besteht aus Rexroth Aluminiumprofilen und passt auch durch 90 cm breite Türen. Die Verbindungsteile hat PTS mit einem 3D-Drucker aus Onyx-Filament-Material hergestellt, einem strapazierfähigen PA6 mit Mikro-Carbonfasern, das 1,4-mal steifer als ABS Thermoplaste ist und eine hohe Oberflächenqualität sowie Hitzetoleranz bietet.



