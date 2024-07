Fusonic setzte die App mithilfe von Technologien um, die sich nahtlos in das bestehende System von SIGVARIS GROUP integrieren lassen. „Außerdem haben wir Mitarbeiter durch User-Tests in die App-Entwicklung einbezogen. So konnten wir die Anwendung optimal an die Arbeitsabläufe anpassen. M2 ist von Anfang an auf hohe Akzeptanz gestoßen und erleichtert auch einen reibungslosen Schichtwechsel im laufenden Prozess“, erklärt Alexander Troy, Projektmanager und Co-Founder von Fusonic.

Ein weiterer Vorteil von M2 ist die digitale Verfügbarkeit aller relevanten Daten. „Zum ersten Mal können wir alle einzelnen Produktionsschritte analysieren und verbessern, indem wir beispielsweise Maschinen neu kalibrieren“, so Fabian Ferrari. Das händische, fehleranfällige Reporting ist ebenso obsolet. „Die App erlaubt eine exakte Messung und laufende Kontrolle der individuellen Patientendaten während eines Strickvorgangs. Das reduziert den Ausschuss signifikant“, ergänzt Troy. Vor der Einführung mussten Strümpfe neu produziert werden, weil das Prüfen von Strickfehlern erst nach der Fertigstellung erfolgte.