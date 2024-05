„Bei der CNC-Automatisierung gehen Nachhaltigkeit und Rentabilität Hand in Hand. Die Idee der Automatisierung ist es, unnötige manuelle und zudem monotone Tätigkeiten für Mitarbeiter zu vermeiden – und wir haben außerdem das Ziel, auch die Anforderungen unserer Kunden an die Nachhaltigkeit ihrer Produktion so einfach wie möglich zu gestalten. Daher freuen wir uns, die ersten Funktionen für ein Nachhaltigkeitsreporting in unsere MMS einführen zu können. Und wir arbeiten bereits an den nächsten Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigkeit“, sagt Heikki Hallila, Vice President Digital Manufacturing and Automation bei Fastems.

Eine der wichtigsten Anforderungen an Hersteller ist es, damit zu beginnen, den CO2-Fußabdruck der produzierten Teile zu messen und entsprechend zu dokumentieren. Die MMS 8.2 misst und erfasst den Energieverbrauch einer Werkzeugmaschine für jedes NC-Programm, sodass der Energiebedarf pro Werkstück berechnet werden kann. Auf Grundlage solcher Informationen lassen sich darüber hinaus ineffiziente NC-Programme anpassen oder die Fertigung bestimmter Teile in Nachtschichten verlagern, in denen der Strompreis geringer ist.