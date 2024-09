Mit der Einführung der nächsten Generation der CM- und CX-Kombinationssysteme bietet Mettler-Toledo leistungsstarke 2-in-1-Inspektionslösungen, die kritische Kontrollpunkte (CCPs) verwalten, indem sie Präzisionswägen mit Fremdkörpererkennung in einer integrierten Lösung vereinen. Diese neuen Systeme zeichnen sich durch vereinfachte Bedienung, ein Platz sparendes Design und reduzierte Gesamtbetriebskosten aus. Die Integration der neuen M30 R-Serie und der X2-Serie sorgt außerdem für eine höhere Erkennungsempfindlichkeit und damit für zusätzliche Sicherheit und Qualitätskontrolle.

Joern Migge, Head of Product and Market Management bei Mettler-Toledo, erklärt: §Wir freuen uns, unseren Kunden die neuen CM- und CX-Kombinationssysteme vorstellen zu können. Diese innovativen Lösungen bieten unübertroffene Flexibilität, eine verbesserte Effizienz und erhebliche Kosteneinsparungen. Durch die Integration der neuesten Metallsuchgeräte der M30 R-Serie und der Röntgeninspektionssysteme der X2-Serie sind wir in der Lage, ein Höchstmaß an Schutz und Qualitätssicherung für die Produkte unserer Kunden zu bieten.“

Das CM Combination System integriert die Präzisionskontrollwaagen der C-Serie mit den modernen Metallsuchgeräten der M30 R-Serie und schafft so eine vollständig flexible Lösung, die das Portfolio an Kombinationssystemen mit einem optimierten Preis-Leistungs-Verhältnis erweitert. Die C-Serie Kontrollwaagen bieten eine unübertroffene Genauigkeit und Präzision bei der Gewichtsmessung, erleichtern die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und minimieren Produktverluste. Sie verfügen über intuitive Benutzeroberflächen und fortschrittliche Funktionen zur Datenverwaltung für eine nahtlose Integration in vorhandene Produktionslinien. Darüber hinaus ermöglicht die kleinere Stellfläche eine optimale Nutzung des begrenzten Platzangebots im Produktionsbereich. Für den Einsatz in High-End-Anwendungen sind diese innovativen Systeme mit der neuen FlashCell™ Wägezellentechnologie konfigurierbar, sodass die Kontrollwaagen präzise Wägevorgänge bei höheren Produktdurchsätzen durchführen können.