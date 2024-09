Nun war Lannach im Bezirk Deutschlandsberg als zentraler Hub für E-Mobilität vorgesehen, wo unter anderem die Motoren für die Elektroautos von Fisker gebaut werden sollten. Doch die Grazer GmbH hat Insolvenz angemeldet. Derzeit werden in Lannach noch Elektromotoren für den Elektro-G produziert, der auch bei Magna Steyr gebaut wird.

Magna hat aber noch weitere Probleme: Jaguar lässt heuer die Produktion von zwei Modellen - einem E-Auto und einem Verbrenner - in Graz auslaufen. Und das englische Start-up Ineos hat einen Auftrag zur Fahrzeugproduktion zurückgezogen. Dafür will die englische Nobelmarke Fahrzeuge in Graz bauen lassen - allerdings erst ab 2027. Und BMW lässt nach einer Rückrufaktion wegen Bremsproblemen Autos in Graz nachbessern.