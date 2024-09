Intel hat den Baubeginn seiner 30 Milliarden Euro teuren Chipfabrik in Magdeburg verschoben. Konzernchef Pat Gelsinger nannte eine Verzögerung von rund zwei Jahren, betonte aber, dass dies nur eine Schätzung aufgrund der erwarteten Nachfrage sei. Intel hatte angekündigt, in Sachsen-Anhalt zunächst zwei Chipfabriken zu bauen. Ziel war die Schaffung von rund 3.000 Arbeitsplätzen. Der erste Spatenstich war für dieses Jahr geplant. Die deutsche Bundesregierung hatte für die Ansiedlung im vergangenen Jahr staatliche Beihilfen in Höhe von 9,9 Milliarden Euro in Aussicht gestellt.

Noch im Frühjahr hatte CEO Pat Gelsinger optimistisch prognostiziert, dass in Magdeburg modernste Produktionstechnologien zum Einsatz kämen, mit denen Intel die Konkurrenz hinter sich lassen wolle. Doch nun wird das Projekt auf Eis gelegt. Betroffen von der Verzögerung sind neben den Plänen in Deutschland auch die Expansionspläne in Polen. Intel investiert dagegen weiter in den USA und arbeitet mit der Cloud-Sparte von Amazon zusammen, um neue Chips zu entwickeln.