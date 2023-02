Die Inocon Industrial Plants GmbH (Inocon-IP) aus dem oberösterreichischen Attnang-Puchheim produziert Anlagen für die Schüttgut-verarbeitende Industrie. Diese werden offenbar stark nachgefragt, so durfte sich der Anlagenbauer aufgrund des Auftragshochs schon im Geschäftsjahr 2022 über einen Umsatzsprung von 18 auf 22,3 Mio. Euro freuen.

Nun hat Inocon-IP zwei weitere Großaufträge an Land gezogen. Eine neue Anlage zum Dosieren und Mischen von trockengemischten Baustoffen entsteht bei Mapei USA. Ein Auftrag bleibt auch in Österreich: Für die Treibacher Industrie AG errichtet Inocon-IP in Althofen, Kärnten, Fördergeräte für eine Recyclinganlage, die Pellets aus aufgearbeiteten Katalysatoren herstellt. Die Auftragssumme der beiden Großprojekte beläuft sich auf insgesamt rund 7,6 Mio. Euro.



