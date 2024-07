Die Software und weitere Technologiekompetenz des 2017 gegründeten Start-ups mit Sitz in München bringt hohe Verlässlichkeit in die oftmals noch anfällige Ladeinfrastruktur und ist mittlerweile in 15 Prozent aller Schnelladestationen in Europa verbaut. Daher wird diese Software bereits als „Das Windows der Ladesäule“ (Handelsblatt) bezeichnet. Im Zusammenspiel mit den standardisierten Hardware-Komponenten von Rittal entsteht so eine intelligente Ladeinfrastruktur, die einen Beitrag für den möglichst schnellen Siegeszug der Elektromobilität und der Energiewende leistet.