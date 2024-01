Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) warnt vor Lieferketten-Engpässen durch Angriffe auf die Schifffahrt im Roten Meer: "Durch das Rote Meer und den Suezkanal laufen große Teile des europäisch-asiatischen Handels, so dass wichtige Vorprodukte für die deutsche Industrie derzeit nicht rechtzeitig ankommen", so DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier.

Die Abläufe in den Häfen dürften sich durch die verspätete Ankunft von Schiffen und das Warten auf die Abholung von Exportcontainern verdichten. Als offenste Volkswirtschaft der großen Industrienationen (G7) ist Deutschland besonders auf funktionierende Lieferketten angewiesen. Die schwächelnde Konjunktur hat den Welthandel in diesem Jahr ohnehin belastet: Nach einer Prognose des Internationalen Währungsfonds wird er in diesem Jahr nur um knapp ein Prozent zulegen. Im Durchschnitt der Jahre 2010 bis 2020 waren es noch 3,5 Prozent.

Die Huthi-Rebellen im Jemen haben ihre Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer intensiviert. Sie lassen sich davon auch nicht durch den Beschuss ihrer Militärstellungen durch die USA und Großbritannien abhalten. Die Angriffe des Westens würden nicht ohne "Bestrafung oder Vergeltung" bleiben. Dies kündigte die Miliz an. Die schiitische Organisation will die palästinensische Hamas im Gazastreifen in ihrem Krieg gegen Israel mit eigenen Angriffen auf Handelsschiffe unterstützen.