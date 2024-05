"Die Holzindustrie musste sich in einem schwierigen Umfeld behaupten", so Obmann des Fachverbands der Holzindustrie in der Wirtschaftskammer, Herbert Jöbstl, mit Blick auf die jüngere Vergangenheit. Neben dem Einbruch der Baukonjunktur litt die Branche unter den anhaltend hohen Rohstoff- und Energiekosten. Dabei hat die Branche einen massiven Personalabbau vermieden: Der Personalstand lag 2023 bei gut 27.400 Beschäftigten, ein Rückgang um gut 3 Prozent bzw. 720 Stellen.

Lesetipp: Holzindustrie in Österreich: Eine Branche im Fokus

Ziel bleibe es, das Personal zu halten, betonte der stellvertretende Vorsitzende Erlfried Taurer. Der Druck auf die Forstbetriebe, Gewinne zu erwirtschaften, sei aber nach wie vor groß. Geht es nach den Branchenvertretern, sollten sich die Sozialpartner daher für die nächsten Kollektivvertragsverhandlungen ein neues Modell überlegen. "Man sollte nicht nur die Inflation berücksichtigen, sondern auch andere wirtschaftliche Faktoren, die auch in die Zukunft gerichtet sind", so Taurer.