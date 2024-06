"Wir fordern einen Green Deal 2.0 mit Holz", so Carsten Merforth, Vorstand im deutschen Bundesverband der Säge- und Holzindustrie. "In den vergangenen vier Jahren sind in Brüssel viele Weichen in die aus unserer Sicht falsche Richtung gestellt worden. Aus der Hoffnung für den Holzsektor ist für uns vielmehr ein Kampf für den Erhalt der Nutzungsmöglichkeiten geworden", kritisierte Merforth. So würde der von Brüssel verfolgte Ansatz, "auf die Anreicherung von Kohlenstoff in den Wäldern zu setzen", eine nachhaltige Waldbewirtschaftung eher blockieren als stärken. Denn das führe dazu, dass die "Wälder sich selbst überlassen werden", was den Umbau zu klimastabilen Wäldern verhindere und die Gefahr für Waldschäden und Brände erhöhe.

Sorgen bereitet den Branchenvertretern insbesondere die EU-Entwaldungsverordnung. Die Europäische Union habe damit einen "Irrweg" beschritten, der bürokratischen Mehraufwand bedeute, aber wenig Zusatznutzen bringe, argwöhnte der Vorsitzende der Österreichischen Sägeindustrie, Markus Schmölzer. Zwar wolle niemand einen "Raubbau an den Wäldern", in Österreich sei dies aufgrund konsequent steigender Holzvorräte in den vergangenen Jahren aber ohnehin kein Thema. Vonnöten sei daher eine Anpassung der Regelungen sowie eine Verlängerung der Frist für die Umsetzung, die mit Beginn 2025 zu früh angesetzt sei.