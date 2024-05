Das Unternehmen mit Sitz in Grafschaft im nördlichen Rheinland-Pfalz hat bereits ein Werk in Neuss, das bisher alle Maoam-Kaubonbons herstellt. Dieses alte Werk soll nach einer Übergangszeit, in der parallel produziert wird, geschlossen werden - es ist deutlich kleiner als der neue Standort, dessen Produktionskapazität, wie berichtet, etwa doppelt so hoch ist.

Lesetipp: EMCO eröffnet modernisiertes Technologiezentrum

Man sei nicht mehr in der Lage, die Nachfrage nach Maoam mit dem bestehenden Werk zu decken, und es fehle an Platz, um das Werk zu erweitern. Aus diesem Grund hat sich das Unternehmen nach eigenen Angaben für den Bau der neuen Fabrik in einer Entfernung von fünf Kilometern entschieden. Bisher beschäftigt Haribo in Neuss 350 Mitarbeiter, künftig sollen rund 100 hinzukommen. Auf dem neuen großen Areal sollen künftig nicht nur Maoams, sondern auch Fruchtgummis hergestellt werden.