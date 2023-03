Die ursprünglich geplanten 100 Millionen Euro fließen in Kapazitätserweiterungen an den Standorten Ranshofen und Cris in Rumänien. In der Extrusion Ranshofen wird auf rund 8.000 m² Fläche in eine hochautomatisierte 60 MN Strangpresslinie mit allen vor- und nachgelagerten Fertigungsanlagen investiert. Parallel dazu entsteht in Ranshofen ein 14.000 m² großes, hochmodernes Logistikzentrum.

Am rumänischen Standort in Cris wird in eine hochautomatisierte 40 MN Strangpresslinie mit der dazugehörigen Infrastruktur investiert und die Produktionskapazität erheblich erweitert. In Cris ist die Produktion auf hochwertige Produkte für die Bereiche Solar, Bau und Industrie ausgelegt.