Energie : Flüssiggasanlage bei RHI-Magnesita in Betrieb genommen

Der Feuerfestprodukte-Spezialist hat am Montag eine neue Flüssiggasanlage an seinem Kärntner Standort in Radenthein in Betrieb genommen. Bestehende Anlagen mussten dafür aufwändig umgerüstet werden.