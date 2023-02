Durch den Einsatz von Robotern wird die Ausschussquote in der Produktion deutlich reduziert. Infolgedessen entsteht weniger Abfall. Ein hoher Automatisierungsgrad erhöht auch die Wirtschaftsleistung. Produktivität, Effizienz und Qualität werden, so das Argument der Robotiker, durch den Einsatz von Robotern in der Serien- und Massenproduktion gesteigert. Roboter seien somit entscheidend für eine kosteneffiziente Produktion.

Zeitgerechte Personalentwicklung

fruitcore robotics ermöglicht Studierenden von Beginn des Studiums an eine Vielzahl von Werkstudierendentätigkeiten und Abschlussarbeiten über alle Bereiche hinweg. Die Nachwuchskräfte sind laut Eigenaussage voll ins Team integriert und können bereits anspruchsvolle Aufgaben übernehmen. Viele der ehemaligen Werkstudierenden bleiben dem Unternehmen auch nach ihrem Studium erhalten.

Rund 30 Prozent der Mitarbeitenden sind Frauen (102 Mitarbeitende, davon 28 Frauen). Man ist bei fruitcore robotics einem höheren Frauenanteil aber sehr aufgeschlossen, insbesondere auch in den technischen Berufen. Es wird den Mitarbeitenden flexibles Arbeiten angeboten und sie unterstützen die Anpassung des Arbeitsalltags an die persönlichen Bedürfnisse. Dazu gehört das Angebot für flexible Arbeitszeiten, Teilzeitarbeit und Homeoffice, so das Unternehmen.

Auf der MOTEK kann live getestet werden

fruitcore robotics ist auf der all about automation in Chemnitz von 28.-29. September 2022 und der MOTEK von 4.-7. Oktober 2022 vertreten. Dort kann man die HORST-Reihe und diverse Neuerungen testen und mit den SpezialistInnen persönlich sprechen. Neu ist zum Beispiel die Möglichkeit zur Individuellen Anpassung der Bedienoberfläche durch KundInnen selbst. „Smart Makro-Buttons“ sind frei mit häufig verwendeten Funktionen belegbar und erleichtern so sowohl die Programmierung als auch den Betrieb des Roboters. Häufig verwendete Funktionen können beispielsweise das Anfahren der Grundstellung oder Start und Stopp eines Förderbandes sein. Ein weiteres neues Hauptfeature ist die Nutzerspezifische Ansicht. In ihr wird die Bedienoberfläche auf drei Bedienelemente sowie eine Anzeige des Prozessstatus reduziert. Zudem besteht die Möglichkeit, in den Screen „Smart Makro Buttons“ zur Ausführung gewünschter Funktionen zu integrieren.

Weitere spannende Artikel:

Motek feiert 40 Jahre Jubiläum im Messeherbst

Immer effizientere Roboter führen zum Umbruch in der Produktion