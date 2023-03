Die EV Group verzeichnet seit Kurzem 1.000 Beschäftigte am Hauptsitz in St. Florian am Inn. Laut eigenen Angaben ist EVG Weltmarktführer für Waferbonding. Als Entwickler und Hersteller von Präzisionsmaschinen für die Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie ist er international aktiv. Die Anlagen kommen in vielen Anwendungsgebieten zum Einsatz – unter anderem zur Fertigung von Kamerachips, Lage- und Bewegungssensoren, Mikrofonen und Displays für Smartphones, Virtual Reality-Brillen sowie Spielekonsolen. Da die Nachfrage nach Elektronik weltweit steigt, baut der Maschinenbauer auch am Firmengelände aus: Im Sommer 2023 nimmt man dort die neue Fertigung V in Betrieb. Parallel dazu werden die Testraum-Kapazitäten erweitert.