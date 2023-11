Die EV Group (EVG) mit Hauptsitz in St. Florian am Inn stellt Anlagen für Waferbonding- und Lithographieanwendungen in der Halbleiterindustrie, Mikrosystemtechnik und Nanotechnologie her. Aufgrund einer starken Nachfrage nach Hybrid Bonding-Anlagen und des wachsenden Marktes für Advanced Packaging und 3D- bzw. Heterogene Integration investiert die EVG stetig in die Erweiterung ihrer Produktions- und Lagerstätten.

Die zuletzt eröffnete Fertigung V erweitert die Produktionsfläche um mehr als 1.200 m2 auf insgesamt über 8.100 m2, darüber hinaus wächst die Lagerfläche um mehr als 1.200 m2. Über der Produktionshalle entstanden zudem zwei neue Etagen mit Büroflächen. Parallel dazu wurde die bestehende Fertigung II umgebaut, um neun neue Testräume für die Endmontage, den Test und die technische Abnahme der Präzisionsmaschinen zu schaffen. Dies führte zu einer Vergrößerung der Testraumfläche am EVG Headquarter um 30 Prozent auf insgesamt fast 2.800 m2.



