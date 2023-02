Wie funktioniert der Prozess?

Anwender:innen registrieren sich auf www.eplan.comund können dort ihre aktuellen Projekte hochladen. Mit der Applikation eView Free wird die Projektdokumentation dann in 2D als Schaltplan oder in 3D als virtuelles Abbild des Schaltschranks visualisiert. Die neu integrierte Split-Screen-Technologie gibt Freiraum in der Ansicht: Schaltplan und AR-Modell des Schrankes lassen sich jetzt nebeneinander abbilden – damit beispielweise beim Maschinenstillstand der Fehler schnell nachverfolgt werden kann und die fehlerhaften Komponenten im Schaltschrank hervorgehoben werden. Braucht das Servicepersonal weitere Informationen, kann es in Eplan eView Free direk taus dem Schaltplan das 3D-Modell einer Komponente öffnen. Betriebsmittellisten, Stücklisten, Kabelübersichten und andere Auswertungen wie Topologien sind über einen Querverweis im Zugriff sind. Das Zusammenspiel von Engineering und Service Per Redlining-Funktion kann der/die Servicetechniker:in im Schaltplan vermerken, die dann an das Engineering weitergereicht wird. Die Folge ist eine aktuelle Dokumentation auch für kommende Wartungs- oder Servicefälle. Zusätzlich können über Greenlinings beispielsweise Sollwerte direkt im Schaltplan vermerkt werden. Dass die gesamte Dokumentation zu jeder Zeit und an jedem Ort einsehbar ist, wenn sie in der Eplan Cloud gespeichert ist, erleichtert die Kollaboration über Abteilungsgrenzen hinweg.

AR: Schaltschränke frei im Raum platzieren

Mit der neuen Version von Eplan eView Free wurden auch die Möglichkeiten zur Platzierung von Schaltschränken im virtuellen Raum vereinfacht. Ein Schaltschrank kann über die Kamera eines Tablets oder Smartphones frei im Raum positioniert werden. Er lässt sich per AR-Technologie in jeden virtuellen Raum als Überlagerung der realen Welt projizieren – beispielsweise in eine Maschinenhalle. Auch der Zugang zur AR-Funktion über die Vuforia-App von PTC wurde vereinfacht. Nutzer:innen der kostenlosen Applikation können nun direkt im Viewer per Klick die AR-Funktion aufrufen. Die Software generiert in Folge einen QR-Code oder Link, der auch teilbar für andere Projektbeteiligte ist. Falls die Vuforia-App nicht auf dem Endgerät installiert ist, wird der Installationsvorgang durch eView Free vorgeschlagen.

