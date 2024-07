Bislang werden große Kunststoffteile oft durch verschiedene Verfahren abseits des Spritzgusses hergestellt, bei denen jedoch die verfahrenstechnischen Möglichkeiten stark begrenzt sind. Durch die Verfügbarkeit einer Spritzgießmaschine in der Größenordnung der duo 5500 combi M in einem Technikum stehen nun umfangreiche Möglichkeiten zur Teileentwicklung, Technologieentwicklung und zur Abmusterung zur Verfügung. Mit diesem Angebot beweist sich ENGEL erneut als Enabler für neue Technologien und ermöglicht seinen Kunden und Partnern, aktiv Entwicklungen in diesen neuen Dimensionen voranzutreiben und die Spritzgieß-Möglichkeiten zu erweitern.

Die duo 5500 combi M repräsentiert den neuesten Stand der Technik im Bereich des Spritzgießens. Sie verfügt über zwei verschiebbare (kombiniert und individuell betreibbare) horizontale Spritzeinheiten sowie eine combi M-Spritzeinheit. Zusätzlich ist sie mit zwei sechsachsigen ENGEL easix Knickarmrobotern ausgestattet, die eine flexible und effiziente Automatisierung ermöglichen.



Für PU-Anwendungen stehen zwei Anlagen von Cannon zur Verfügung, eine für kleinvolumige Anwendungen und eine für hochvolumige. Zudem wird mit einer entsprechenden Dosiereinheit auch die Möglichkeit geboten, die Polyurethane einzufärben und spannende Designs zu realisieren.