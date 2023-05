Zum anderen soll die Technologie von EMAG SU mit außergewöhnlichen Oberflächengüten punkten, die durch das Achskonzept der G 160 möglich werden: Im Gegensatz zu vielen anderen Wälzschleifmaschinen gibt es hier keine Tangentialachse. Stattdessen erzeugen" die vorhandenen Y- und Z-Achsen durch gleichzeitige Bewegung eine virtuelle" Tangentialachse. Dadurch rückt der Kontaktpunkt der Schleifscheibe zum Werkstück um etwa 100 Millimeter näher an den Drehpunkt der Schwenkachse, was sich günstig auf das Schwingungsverhalten beim Schleifen auswirkt. Das Ergebnis zeigt sich wiederum in der Oberflächenstruktur des fertigen Bauteils: Die oben erwähnten „Geisterfrequenzen“ im µm-Bereich verschwinden fast vollständig. Zudem liegt der ffa-Wert auf einem sehr niedrigen Niveau.

„Wir sehen uns ideal gerüstet für die Schleifaufgaben innerhalb der E-Mobilität. Aktuell hat beispielsweise ein französischer Automobilbauer mehrere Schleifmaschinen von EMAG SU in diesem Bereich mit Erfolg im Einsatz“, fasst Morhard abschließend zusammen. „Unsere Stärken bei der Herstellung von hochfeinen Oberflächen bei ganz unterschiedlichen Konturen wollen wir in den nächsten Jahren verstärkt in den wachsenden Markt einbringen.“

