Die KI-basierten und vernetzten E-Exoskelette von German Bionic – wie die Modelle Apogee und Apogee+ – unterstützen Mitarbeitende in ganz unterschiedlichen Branchen aktiv beim Heben, Gehen und bei Tätigkeiten in vorgebeugter Haltung. Das bedeutet: Im Gegensatz zu passiven Exoskeletten handelt es sich um tragbare Robotik-Systeme, sensibel und flexibel angepasst auf die jeweiligen Bedürfnisse der Nutzenden. Ihr Plus: Sie bieten Extra-Power und sorgen dadurch für eine positive Energiebilanz, weniger Ermüdungserscheinungen und messbare Arbeitssicherheit. Dafür erfassen Sensoren beispielsweise Körperhaltung, Schrittzahl und Schrittlänge der Nutzenden und unterstützen oder verstärken diese aktiv bei jeder Hebebewegung, im Ultra-Modus mit einer Gewichtskompensation von nun bis zu 36 Kilogramm.

Mit diesem neuesten Update der Steuerungssoftware wird die Gewichtskompensation von 30 auf 36 Kilogramm pro Hebevorgang deutlich erhöht, sobald der Ultra-Modus aktiviert ist. Auch die Laufunterstützung der aktuellen Exoskelett-Modelle Apogee und Apogee+ wurde weiter optimiert. Das macht die Schrittfolge noch fließender. Zudem werden langsame und kürzere Hebebewegungen nun noch präziser durch den Kraftanzug unterstützt. Das verbessert die Ergonomie. Und schließlich sorgt das Update dafür, dass der Übergang zwischen verschiedenen Support-Modi noch flüssiger wird. Dadurch erweiterten sich auch die Einsatzmöglichkeiten der E-Exoskelette, auch über reine Hebetätigkeiten hinaus.