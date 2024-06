Der Industrie-Exportpreis 2024 in Gold geht an die Künz GmbH aus Hard in Voralberg. Künz ist eines der ältesten und erfolgreichsten Maschinenbauunternehmen aus und in Vorarlberg, egal ob es um Containerkrane, Spezialkrane, Elektrolysekrane oder Rechenreinigungsmaschinen geht. Top-Exportmärkte des 1932 von Hans Künz gegründeten Familienunternehmens sind Deutschland, die Niederlande, Tschechien, Frankreich, USA, Italien, Spanien, Marokko, Polen und Kanada. Zu den jüngsten Erfolgen im Exportgeschäft zählt die Lieferung von 72 vollautomatischen Krananlagen für das modernste Containerterminal in Afrika.

Über Silber beim Industrie-Exportpreis 2024 darf sich die Leonhard Lang GmbH aus Innsbruck freuen. Das Familienunternehmen wurde 1872 gegründet und blickt damit auf eine mehr als 150-jährige Geschichte zurück. Dabei steht heute die Medizintechnik im Mittelpunkt. Das Unternehmen zählt bei medizinischen Elektroden und Elektroden-Systemen weltweit zu den Top 5. Der Exportanteil liegt bei nahezu 100 Prozent, beliefert werden mehr als 75 Länder. Haupt-Exportmärkte sind die Europäische Union, Großbritannien sowie die USA und Lateinamerika.



Bronze geht beim Industrie-Exportpreis 2024 an die Rattpack & Co OG aus Dornbirn. Das Familienunternehmen wurde 1953 von Hugo Ratt gegründet. Es bietet innovative und flexible Verpackungslösungen aus Wellpappe, Karton und Papier für Kosmetik, Pharmazie, Food, Pet Food und Industrie. Das Ziel ist die Produktion nachhaltiger Verpackungslösungen gemäß dem „Reduced-to-the-max“-Prinzip sowie einem Cradle-to-Cradle-Ansatz. Von Deutschland, der Schweiz, über Großbritannien und Nordirland bis nach Amerika und Australien beweist das Unternehmen sein Engagement für Qualität und Kundenzufriedenheit.