Mit der Umrüstung der bestehenden Konti-Tandemlinie zu einer Beiz-Tandemlinie strebt die voestalpine eine Qualitätssteigerung an. Ende 2023 soll die vollatomatische Anlage in Betrieb gehen - und künftig 1,9 Tonnen produzieren. Die hoch- und höchstfesten Güten kommen sowohl in der Automobil-, Bau- und Haushaltsgeräteindustrie zum Einsatz.

Für das Engineering und die Lieferung mehrerer Hauptkomponenten wurde der geografische Nachbarbetrieb Primetals beauftragt. Der Bandlaufbereich mit den wesentlichen Prozessmaschinen des Biegestreckrichters, Speicherbereiche, der Besäumschere mit einer induktiven Bandkantenerwärmung, der Bandinspektion, sowie die Elektro- und Automatisierungstechnik sollen von Primetals kommen. Auch die Errichtung der Anlage und die Überwachungsleistungen verantwortet der Linzer Anlagenbauer. Bereits beim Bau 2008 hatte Primetal Technologies die Anlage auf eine mögliche Erweiterung vorbereitet.

Paralleler Betrieb

Im Bereich vor dem neuen Biegestreckrichter dient eine bestehende Steuerrolle als Weiche zwischen bestehendem und neuem Bandlaufbereich. Diese Layoutkonzeption erlaubt die parallele Errichtung der neuen Anlagenteile bei gleichzeitigem Betrieb der Tandemstraße und erfordert lediglich kurze Stillstandszeiten für den Zusammenschluss der bestehenden und neuen Anlagenbereiche.



Zum Projekt gehört auch die umfassende Erneuerung der Elektrik und Automatisierungstechnik des gesamten Kaltwalzwerks Nr. 3. Dabei wird das bisherige Multiprozessorregelsystem auf den neuesten Stand gebracht. Steuerungsgeräte, Regelelektronik und Sicherheitsschaltgeräte werden ausgetauscht sowie übergeordnete Funktionen auf die neueste Generation von speicherprogrammierbaren Steuerungen migriert. Die Betriebssysteme werden hochgerüstet, Level-1-Bausteinbibilotheken und Level-2-Prozessmodelle erhalten ein Upgrade und werden optimiert. Zugleich wird die Automatisierung für den gleichzeitigen Betrieb der bestehenden und der neuen Anlagenkonfiguration vorbereitet.

Stillstand in der Produktionstechnik vermeiden