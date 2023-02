Wer heute etwas bestellt, will die Ware am liebsten gleich morgen geliefert bekommen. Diese Erwartungshaltung setzt Unternehmen aller Branchen enorm unter Druck. Durch Automatisierung sowie smarte Lager- und Produktionstechnik (IoT) sollen Prozesse schneller, zuverlässiger und effizienter werden und außerdem Kosten sparen. Aber eben nur, wenn die Maschinen laufen. Doch unvorhergesehene Ausfälle machen den Produktionsalltag leider nicht einfacher. Worst Case wäre ein Betriebsausfall.



Hochleistungsschmierstoffe von Klüber Lubrication helfen, die Prozesse in Warehouse und Produktion zuverlässiger zu machen, indem sie Reibung und Verschleiß für alle Art von Bauteilen minimieren. Dadurch beugen sie Schäden und dem Ausfall von Geräten, Fahrzeugen oder Anlagen vor. Ob Gabelstapler, Montage-, Umlade- oder Verpackungsstation, Lackieranlage, Fördersystem oder Regalbediengeräte: Nur wenn alle Komponenten zuverlässig funktionieren, gerät der Materialfluss nicht ins Stocken und teure Betriebsstörungen und ungeplante Reparaturen können vermieden werden.

Bei Klüber Lubrication gibt es keine Universallösung für alle. Der Spezialschmierstoffhersteller ermittelt immer genau, welche Leistungsmerkmale ein Schmierstoff für die jeweilige Anwendung mitbringen muss. „Aber, wir sind nicht nur der Lieferant, wir agieren immer als Partner. Entscheiden Sie sich für unseren Spezialschmierstoff bekommen Sie alles aus einer Hand: von der Entwicklung von passgenauen Schmierstoffen, über die Lösung von konkreten Herausforderungen, der Umstellung bis hin zur Analyse und Wartungsempfehlungen. Wichtig sind uns auch nachhaltige Aspekte, wie ein geringerer Wartungs- und Entsorgungsaufwand und geringere Kosten. Unsere Experten haben einen ganzheitlichen Blick mit der notwendigen Detailtiefe für den individuellen Kunden und können den gesamten Prozess begleiten,“ erklärt Michael Marr, Head of Global General Machinery bei Klüber Lubrication.



Da Spezialschmierstoffe Verschleiß vorbeugen, müssen entsprechend geschmierte Bauteile seltener ausrangiert werden. Die hohe Leistungsfähigkeit macht sie sparsam im Verbrauch und sie sind auch sehr lange anwendbar. Klüber Lubrication versucht immer die Sortenvielfalt von Schmierstoffen bei Kunden zu straffen. Das wirkt sich – wie schon der Aspekt einer höheren Zuverlässigkeit – positiv auf die Effizienz und die Total Cost of Ownership aus.

Auch zum Thema Nachhaltigkeit und „Green Logistics“ können Spezialschmierstoffe einen Beitrag leisten. Sie verlängern Maschinenlaufzeiten und sind sparsam im Verbrauch, was den Entsorgungs- und Wiederaufbereitungsaufwand minimiert. Darüber hinaus hat Klüber Lubrication Schmierstoffe im Portfolio, die gezielt entwickelt wurden, um die spezifischen Branchenanforderungen an Nachhaltigkeit zu erfüllen – von Produkten mit Wasser als funktionalem Bestandteil bis biologisch abbaubar.



„Unsere Expertise fließt nicht nur in die Entwicklung der Produkte ein. Neben Wartungsplanung und Compliance, der Energieeffizienz, Schmierstoffzustandsanalyse sowie Bauteilinspektion, unterstützen wir bei der Zustandsüberwachung von Maschinen und deren vorausschauender Instandhaltung. Auch die Umstellung auf unsere Öle und Fette übernehmen wir. Gerne geben wir unseren Kunden außerdem unsere digitalen Tools an die Hand, wie den EfficiencyManager oder das Oil Condition Monitoring. Unsere Produkte von heute sind auch zukunftsfähig für morgen. Und an den Produkten für die Zukunft arbeiten wir - gerne in gemeinsamen Entwicklungspartnerschaften. Diesen Anspruch verfolgt Klüber Lubrication schon seit Jahrzehnten. Darauf können unsere Kunden in aller Welt zählen,“ fasst Michael Marr zusammen.

Nähere Infos finden Sie hier.