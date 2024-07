Der Sieger

Engel Austria

Trotz eines leichten Umsatzrückgangs im vergangenen Geschäftsjahr schafft es Engel erneut auf Platz 1 der Top-Maschinenbauer Österreichs. Treibend für die Entwicklung seien hier insbesondere die Bereiche Medical sowie Packaging. So sei vor allem im amerikanischen Raum die Nachfrage für die Herstellung von Produkten zur Diabetestherapie unvermindert groß. In europäischen Gefilden befeuern neue Regularien die Verpackungsindustrie. Positiv entwickelte sich laut Engel auch der Umsatz im After Sales Geschäft mit einem Anstieg von knapp 15 % im Vergleich zum Vorjahr.



Der österreichische Maschinenbauer hält an seiner Wachstumsstrategie fest und sieht für das neue Geschäftsjahr einen hohen zweistelligen Millionenbetrag für den Ausbau des globalen Netzwerkes vor. In den Regionen Europa, Amerika und Asien setzt das Unternehmen auf weitgehend eigenständige Hub-Strukturen, die sich jeweils aus Vertrieb, Auftragsbearbeitung, Produktion und After Sales bilden. Engel hat im Frühjahr auch mitgeteilt, dass im mexikanischen ein neues Werk errichtet wird. Das Grundstück bemisst sich auf 70.000 Quadratkilometer und soll ausreichend Platz für weiteren Wachstum bieten. Das Investment beträgt 30 Millionen Euro.