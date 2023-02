BEUMER & CASEA

Wenn es um hochwertige Gipsprodukte geht, ist die CASEA GmbH ein kompetenter Partner. Mit ihrer knapp 150-jährigen Erfahrung bietet sie Anwendern baufertige Anwendungen bis hin zu bedarfsgerechten Rezepturen für Baustoffhandel, Bauhandwerk und Industrie.

Die BEUMER Group ist ein international führender Hersteller von Intralogistiksystemen in den Bereichen Fördern, Verladen, Palettieren, Verpacken, Sortieren und Verteilen.

Die BEUMER Group und ihre Gruppengesellschaften und Vertretungen bieten ihren Kunden weltweit hochwertige Systemlösungen sowie ein ausgedehntes Customer-Support-Netzwerk in zahlreichen Branchen, wie Schütt- und Stückgut, Nahrungsmittel/Non-food, Bauwesen, Versand, Post und Gepäckabfertigung an Flughäfen.

Gemeinsame Sache - robotpac übernimmt Palettierung

Die CASEA GmbH beauftragte die BEUMER Group mit der Lieferung eines Palettierroboters der Baureihe BEUMER robotpac. Damit reagiert das Unternehmen auf die steigende Nachfrage der Kunden und kann die kostengünstige Palettierung einer speziellen Produktmischung umsetzen. Der Liefertermin ist für das dritte Quartal 2022 geplant. Im Werk Dorste in Osterode am Harz setzt CASEA aktuell auf einen Palettierer der BEUMER Group. Mit dieser im Jahr 2017 installierten Maschine palettiert das Unternehmen aktuell sämtliche Produkte. Aufgrund der insgesamt gestiegenen Nachfrage hat sich CASEA entschieden, die Palettierung um einen neuen Palettierroboter der Baureihe BEUMER robotpac zu ergänzen.

Aufgaben des neuen Roboters

Der Palettierroboter mit Gabel- und Palettengreifer wird künftig die Handhabung von speziellen Produktmischungen übernehmen. Das Unternehmen kann mit dieser Anlage aber auch auf steigende Leistungsanforderungen oder geänderte Sackformate flexibel reagieren – ein wichtiger Aspekt für die Zukunft. Der kompakte Roboter lässt sich zudem sehr gut in die baulichen Gegebenheiten integrieren. Überzeugt war CASEA insbesondere von dem technischen Konzept und der sehr guten Kundenbeziehung.